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Posted 12 апреля 2019, 08:17

Published 12 апреля 2019, 08:17

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

1,2 млрд выделено на газификацию шести тысяч домов Свердловской области

12 апреля 2019, 08:17
В 2019 году в Свердловской области планируется газифицировать более шести тысяч домов, в которых проживают более 20 тысяч человек. На это из бюджетов всех уровней выделено 1,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

В Свердловской области продолжает действовать программа газификации. В 2018 году доступ к сетевому природному газу получили свыше четырех тысяч домов, проложено и введено в эксплуатацию 478 километров газопроводов. В текущем году доступ к газоснабжению получат более 20 тысяч жителей региона, свыше шести тысяч домов за год охватит программа газификации.

Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также в рамках инвестиционных программ на развитие систем газоснабжения в Свердловской области направляется около миллиарда рублей. Сдается порядка 500 километров газовых сетей, газ подводится к новым населенным пунктам,сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.

В настоящий момент газоснабжение имеется в 69 городах и 300 селах Свердловской области. В 2019 году на развитие сети газоснабжения выделено 1,2 миллиарда рублей.

#Экономика#Свердловская область#Финансирование#Газопровод#Газификация#Газоснабжение
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