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Posted 12 апреля 2019, 05:50

Published 12 апреля 2019, 05:50

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Более 200 килограммов опасного мяса изъято в Екатеринбурге

12 апреля 2019, 05:50
200 килограммов мяса неустановленного происхождения изъято сотрудниками Россельхознадзора 10 апреля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления Россельхознадзора Свердловской области совместно с представителями уральской таможни провели рейд по точкам хранения и продажи мяса. Мероприятие направлено на выявление и пресечение ввоза на территорию России запрещенной продукции сельского хозяйства, а также предупреждение распространения на территории регионов африканской чумы свиней.

В ходе рейда проверены 10 складских помещений с мясной продукцией, подготовленной для реализации. Запрошены документы на мясо у 15 предпринимателей, занимающихся на территории Екатеринбурга хранением и реализацией продукции животноводства.

Из оборота изъято более 200 килограммов мяса сомнительного происхождения, без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция может представлять опасность для потребителей. Нарушители привлечены к административной ответственности.

#Новости УрФО#Здоровье#Нарушение#Опасность#Россельхознадзор#Мясо#Екатеринбург
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