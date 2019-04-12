Более 200 килограммов опасного мяса изъято в Екатеринбурге

Сотрудники Управления Россельхознадзора Свердловской области совместно с представителями уральской таможни провели рейд по точкам хранения и продажи мяса. Мероприятие направлено на выявление и пресечение ввоза на территорию России запрещенной продукции сельского хозяйства, а также предупреждение распространения на территории регионов африканской чумы свиней.