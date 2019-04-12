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Posted 12 апреля 2019, 11:36

Published 12 апреля 2019, 11:36

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Более 6000 НКО Свердловской области примут участие в реализации нацпроектов

12 апреля 2019, 11:36
Более 6000 свердловских некоммерческих организаций примут участие в реализации национальных проектов в регионе, сообщает департамент информполитики области.

По словам первого замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадима Дубичева, для достижения поставленной президентом государственной задачи необходимо объединиться всем, нельзя разделять власть, бизнес и гражданское общество.

Роль НКО и приоритетные задачи обсуждались экспертами и общественниками на конференции «Гражданское общество и общественные интересы».

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин также подчеркнул, что при решении крупномасштабных задач необходимо участие разных категорий населения, именно поэтому участниками конференции стали председатели и члены общественных палат городов и районов Свердловской области.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации Иосифа Дискина, гражданское общество может помочь государству в построении системы общественных интересов.

Гражданское общество должно стать много больше принципиальным, понимающим, сделать так, чтобы те задачи, которые реализуются в майских указах, стали частью жизни каждого россиянина, отметил Дискин.

#Политика#Новости УрФО#Свердловская область#Общественная палата#Екатеринбург
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