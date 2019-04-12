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Posted 12 апреля 2019, 14:23

Published 12 апреля 2019, 14:23

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» передано в суд

12 апреля 2019, 14:23
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области, в котором погибли 60 человек, сообщает ИА ТАСС.

Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение против директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, директора «Зимней вишни» Надежду Судденок и технического директора ТЦ Георгия Соболева.

Также в нарушении требований пожарной безопасности обвиняется руководитель и сотрудник ООО «Системный интегратор», охранник ТРЦ и начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области».

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Вскоре перед судом предстанут семь фигурантов, среди которых руководство торгового центра и пожарный Сергей Генин.

#Общество#Пожар#Суд#Уголовное дело#Кемеровская область#Генпрокуратура#ТЦ Зимняя вишня
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