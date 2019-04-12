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Posted 12 апреля 2019, 14:01

Published 12 апреля 2019, 14:01

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Экс-сотрудник ГУФСИН в Тавде приговорен к штрафу в 150 тыс. за отстрел лося

12 апреля 2019, 14:01
В Тавде за незаконную охоту осужден экс-сотрудник исправительной колонии. Он приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Выплатить штраф осужденный обязан в течение 60 дней.

Бывший сотрудник ИК №26 в январе 2019 года застрелил лося в районе охотничьего хозяйства «Новоселовское». В указанный период времени охота на лосей была запрещена. Кроме того, у мужчины не было разрешения на отстрел животных.

После того, как осужденный произвел отстрел, он свежевал тушу и оставил ее в лесу. Вернувшись спустя четыре дня, мужчина вывез тушу на снегоходе.

Своими действиями он нанес ущерб государственному охотничьему фонду на сумму 241,5 тысяч рублей. Во время осмотра жилища осужденного обнаружены 22 автоматных патрона. Такие патроны запрещено использовать гражданским.

Бывший сотрудник колонии полностью погасил причиненный ущерб. Суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении него, приговарив его к выплате штрафа.

#Происшествия#Колония#Тавда#Лось#Охота#Отстрел
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