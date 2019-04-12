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Posted 12 апреля 2019, 05:26

Published 12 апреля 2019, 05:26

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Тяжелобольные дети из Свердловской области посетили «Звездный городок»

12 апреля 2019, 05:26
Пациенты паллиативного отделения ОДКБ посетили «Звездный городок» в Москве, сообщает правительство Свердловской области.

Пациенты паллиативного отделения Свердловской ОДКБ - дети с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, многие из них ограничены стенами дома или больницы и не могут посещать культурно-массовые мероприятия и экскурсии. Однако в преддверии Дня космонавтики маленьким пациентам была предоставлена возможность съездить на экскурсию в Москву.

Ребята посетили Центр подготовки космонавтов и «Звездный городок». Экскурсию для ребят провел летчик-космонавт. Также дети в сопровождении родителей побывали в планетарии.

Специалисты нашего отделения стараются не только оказывать медицинскую помощь, но и не забывать о маленьких «житейских» радостях для своих подопечных - посещение культурных мероприятий, поздравления с днем рождения,отметила специалист ОДКБ Лариса Шукшина.

#Свободное время#Больница#Дети#Свердловская область#Болезнь#Экскурсия#Космонавты
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