Тяжелобольные дети из Свердловской области посетили «Звездный городок»

Posted 12 апреля 2019, 05:26
Published 12 апреля 2019, 05:26
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Пациенты паллиативного отделения Свердловской ОДКБ - дети с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, многие из них ограничены стенами дома или больницы и не могут посещать культурно-массовые мероприятия и экскурсии. Однако в преддверии Дня космонавтики маленьким пациентам была предоставлена возможность съездить на экскурсию в Москву.
Ребята посетили Центр подготовки космонавтов и «Звездный городок». Экскурсию для ребят провел летчик-космонавт. Также дети в сопровождении родителей побывали в планетарии.
Специалисты нашего отделения стараются не только оказывать медицинскую помощь, но и не забывать о маленьких «житейских» радостях для своих подопечных - посещение культурных мероприятий, поздравления с днем рождения,отметила специалист ОДКБ Лариса Шукшина.