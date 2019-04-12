Тяжелобольные дети из Свердловской области посетили «Звездный городок»

Пациенты паллиативного отделения Свердловской ОДКБ - дети с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, многие из них ограничены стенами дома или больницы и не могут посещать культурно-массовые мероприятия и экскурсии. Однако в преддверии Дня космонавтики маленьким пациентам была предоставлена возможность съездить на экскурсию в Москву.