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Posted 12 апреля 2019, 07:22

Published 12 апреля 2019, 07:22

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника в трамвае

12 апреля 2019, 07:22
В Екатеринбурге 11 апреля толпа подростков набросилась на мальчика в трамвае и избила его, пишет портал Е1.

Свидетелем инцидента стала женщина, которая зашла в вагон трамвая на остановке «Уралкабель». Она обратила внимание на компанию подростков, которые кричали на сверстника. Затем ребята набросились на мальчика и начали его избивать.

Сначала они просто орали на парня и матерились, потом начали бить руками по его голове, потом вставали на сиденья и ногами пинали. Им лет по десять,рассказала корреспондентам Е1 очевидица.

Разнимать подростков начали женщины, затем помощь оказали мужчины. Вывести детей из вагона удалось лишь совместными силами. Оказавшись на улице, хулиганы кинули в общественный транспорт мусорную урну и заплевали стекла вагона.

Избитому мальчику предложили оказать помощь, но он отказался. Как говорит свидетельница, у ребенка в кровь было разбито лицо.

Полиция Екатеринбурга уже начала проверку по данному случаю.

#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Полиция#Подростки#Трамвай#Екатеринбург
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