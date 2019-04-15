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Posted 15 апреля 2019, 12:22

Published 15 апреля 2019, 12:22

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Березовском двое мужчин обвиняются в похищении и убийстве человека

15 апреля 2019, 12:22
В Березовском двое мужчин обвиняются в похищении и избиении, повлекшем смерть пострадавшего. Знакомый сообщников также предстанет перед судом за сокрытие тела: мужчина завернул умершего в одеяло и утопил в водоеме, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2018 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения находились в букмекерской конторе. В заведении обвиняемые встретили незнакомого мужчину и вступили с ним в конфликт.

В ходе разборок мужчины начали избивать оппонента, после чего позвонили знакомой, которая была за рулем автомобиля, и попросили подъехать. Злоумышленники поместили пострадавшего в багажник и вывезли в лес, где продолжили его избивать, после чего снова поместили в машину и отвезли в автосервис. От полученных травм потерпевший скончался.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за избиение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также за похищение, совершенное группой лиц. Наказание по первой статье подразумевает до 15 лет лишения свободы, по второй – от 5 до 12 лет колонии.

Знакомый, скрывший тело, обвиняется в совершении преступления по статье 316 УК РФ, наказание по которой подразумевает штраф, принудительные работы или арест на полгода.

#Происшествия#Суд#Убийство#Березовский#Похищение#Похищение человека#Злоумышленники
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