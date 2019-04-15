В Березовском двое мужчин обвиняются в похищении и убийстве человека

В ходе разборок мужчины начали избивать оппонента, после чего позвонили знакомой, которая была за рулем автомобиля, и попросили подъехать. Злоумышленники поместили пострадавшего в багажник и вывезли в лес, где продолжили его избивать, после чего снова поместили в машину и отвезли в автосервис. От полученных травм потерпевший скончался.