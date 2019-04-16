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Posted 16 апреля 2019, 15:34

Published 16 апреля 2019, 15:34

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Житель Новоуральска отсудил у турфирмы 230 тысяч за несостоявшийся отдых

16 апреля 2019, 15:34
Индивидуальный предприниматель заплатит более 230 тысяч рублей жителю Новоуральска за испорченный отпуск, сообщает пресс-служба облсуда.

Житель Новоуральска купил путевку в Турцию у ИП Самойленко К. В. За 8-дневный отдых он заплатил 145 тысяч рублей. Однако турагент не перевел деньги туроператору, и семья не смогла поехать в отпуск.

Туристы потребовали возврата денег у агента, но он ничего не вернул. Тогда мужчина подал в суд на предпринимателя и потребовал, чтобы он вернул потраченные средства, компенсацию и штраф.

Суд взыскал с ответчика 145 тысяч рублей, 10 тысяч рублей компенсации и 77 тысяч рублей штрафа.

Индивидуальный предприниматель подала жалобу в облсуд для того, чтобы обжаловать вынесенное решение, заявив, что не сотрудничает напрямую с туроператорами, а является франчайзинговым турагентом «РоссТура». Однако облсуд отклонил требование ответчика, оставив приговор без изменений.

#Общество#Суд#Новоуральск#Отпуск#Турагентство
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