79 заявок подано для участия в фестивале «Возьмёмся за руки, друзья…»

Posted 17 апреля 2019, 14:35
Published 17 апреля 2019, 14:35
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Фестиваль, который посвящен барду Булату Окуджаве, пройдет 11-12 мая. Исполнители, заявившиеся для участия в конкурсе, исполнят песни барда, а также произведения собственного сочинения.
Всего 79 заявок было принято организаторами конкурса. Среди участников авторы-исполнители, вокальные ансамбли и любительские театры.
Впервые в этом году в фестивале примут участие исполнители в возрасте от 14 до 17 лет.
В этом году Булату Окуджаве исполняется 95 лет. На фестиваль в Нижний Тагил была приглашена вдова поэта, однако из-за загруженности в связи с подготовкой мероприятий в музее в Переделкино, она не сможет приехать.