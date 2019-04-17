В Свердловской области группа подростков жестоко избила инвалида

Отморозки выбили ему три передних верхних зуба, разорвали губу, сломали и порвали нос, не говоря уже о множественных ссадинах и гематомах. И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают, рассказал отец пострадавшего.