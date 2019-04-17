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Posted 17 апреля 2019, 03:40

Published 17 апреля 2019, 03:40

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Свердловской области группа подростков жестоко избила инвалида

17 апреля 2019, 03:40
12 апреля в Полевском группа подростков напала на 22-летнего инвалида, молодой человек был избит, сообщает портал 66.

22-летний житель Полевского возвращался домой после прогулки. В районе улиц Коммунистической и Декабристов к нему подошли четыре подростка и попросили закурить. После того, как парень сказал, что не курит, его схватили и вывернули карманы.

По словам отца, молодой человек смог вырваться и побежал, но его догнали и начали избивать.

Отморозки выбили ему три передних верхних зуба, разорвали губу, сломали и порвали нос, не говоря уже о множественных ссадинах и гематомах. И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают, рассказал отец пострадавшего.

Пострадавший смог самостоятельно добраться домой, откуда отец повез его в в больницу.

Глава пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердил факт избиения молодого человека в Полевском.

Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку. Анализируют деятельность лиц, состоящих на учетах, из проживающих в том микрорайоне, о котором идет речь. Отрабатывают на причастность к нападению и избиению молодого человека лица, склонные к совершению такого рода противоправных деяний, рассказал Валерий Горелых.

Расследование данного преступления находится на личном контроле у начальника ОМВД России по городу Полевскому Сергея Тананыхина.

Отец инвалида сообщил, что в течение полутора недель в данном районе было совершено семь нападений. Двое пострадавших, находятся в тяжелом состоянии.

Мужчина самостоятельно провел осмотр места происшествия. На одном из магазинов он заметил камеры видеонаблюдения, записи с которой могут изъять только сотрудники правоохранительных органов.

#Происшествия#Свердловская область#Валерий Горелых#Избиение#Полиция#Инвалиды#Полевской
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