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Posted 19 апреля 2019, 07:45

Published 19 апреля 2019, 07:45

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Избирком Екатеринбурга призвал депутатов удалить устаревшую агитпродукцию

19 апреля 2019, 07:45
Избирательная комиссия Екатеринбурга обратилась к представителям партий с просьбой убрать неактуальную агитацию с рекламных и прочих поверхностей города.

Избирательная комиссия сообщила о продолжающих поступать обращениях жителей Екатеринбурга о размещении на улицах города предвыборной агитации в рамках выборов от 9 сентября 2018 года.

Комиссия обращает внимание депутатов на то, что своевременное удаление агитации с рекламных поверхностей является обязательной составляющей предвыборной агитации, так как наличие материалов на фасадах и ограждениях зданий Екатеринбурга «не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям». Кроме того, по мнению избиркома, в отдельных случаях агитация нарушает архитектурно-градостроительный облик уральской столицы.

#Политика#Новости УрФО#Партия#Избирательная комиссия#Жители#Агитация#Екатеринбург
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