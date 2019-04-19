Избирком Екатеринбурга призвал депутатов удалить устаревшую агитпродукцию

Комиссия обращает внимание депутатов на то, что своевременное удаление агитации с рекламных поверхностей является обязательной составляющей предвыборной агитации, так как наличие материалов на фасадах и ограждениях зданий Екатеринбурга «не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям». Кроме того, по мнению избиркома, в отдельных случаях агитация нарушает архитектурно-градостроительный облик уральской столицы.