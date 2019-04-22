tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2019, 07:31

Published 22 апреля 2019, 07:31

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

10 тысяч заплатит администрация Талицкого ГО за нападение собаки на ребенка

22 апреля 2019, 07:31
В Талицком ГО администрация заплатит 10 тысяч рублей ребенку, пострадавшему от укуса собаки, сообщает прокуратура Свердловской области.

3 августа 2018 года 7-летний ребенок получил травму в виде укушенной раны плеча в результате нападения на него безнадзорной собаки. В целях обеспечения соблюдения прав несовершеннолетнего прокуратура Талицкого ГО обратилась в суд с иском к администрации муниципалитета.

Было установлено, что срок контракта между муниципалитетом и службой по отлову животных истек в июле 2018 года, новый контракт на момент происшествия не был заключен. Таким образом, некоторое время на территории муниципалитета фактически не осуществлялся надзор за бродячими животными.

Талицкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего 10 тысяч рублей. Администрация Талицкого ГО обжаловала решение в вышестоящей инстанции, однако суд оставил его без изменений.

#Общество#Компенсация#Нападение#Собака#Укусы#Талица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика