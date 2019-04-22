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Posted 22 апреля 2019, 05:49

Published 22 апреля 2019, 05:49

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

12 городов Свердловской области продолжают бороться за федеральные гранты

22 апреля 2019, 05:49
Все 12 проектов благоустройства муниципалитетов Свердловской области успешно прошли первый этап всероссийского конкурса и продолжают бороться за гранты, сообщает Министерство ЖКХ региона.

Итоги первого этапа рассмотрения проектов, претендующих на получение грантов на благоустройство, подведены в Министерстве ЖКХ России. Во второй этап конкурса прошли все 12 проектов, представленных муниципалитетами Свердловской области. Второй этап состоится в мае, после рассмотрения заявок станут известны имена победителей.

В Свердловской области заявки поданы от Верхней Пышмы, Полевского ГО, Сысерти, Новоуральска, Камышлова, Богдановича, Нижней Салды, Туринска, Бисерти, Верхних и Нижних Серег, Верхотурья.

Напомним, что исторические поселения получат из федерального бюджета по 50 миллионов рублей, а малые города претендуют на суммы от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения.

#Общество#Свердловская область#Благоустройство#ЖКХ#Парки#Гранты
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