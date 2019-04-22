Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал Порошенко

Posted 22 апреля 2019, 05:09
Published 22 апреля 2019, 05:09
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Евгений Ройзман положительно оценил политику Порошенко, написав, что тот не пытался подстроить под себя Конституцию, чтобы продлить срок управления страной.
Молодец Порошенко. Не пытался словчить, поменять Конституцию, увеличить срок, не объявлял военного положения, не изобретал дешевых рокировок, не пытался зачистить конкурентов,написал Ройзман.
Также он отметил, что народ Украины позже оценит действия Порошенко.