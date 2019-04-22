Очередной митинг против сноса ДК «Химмаш» прошел в Екатеринбурге

Дворец культуры является собственностью компании AVS Group депутата заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Ранее был анонсирован снос здания, требующего реконструкции. Тогда горожане вышли на митинг против сноса дворца культуры. Городским властям удалось договориться о выкупе здания в собственность муниципалитета, что позволит провести в помещениях реконструкцию и сохранить учреждение культуры.