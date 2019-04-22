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Posted 22 апреля 2019, 03:57

Published 22 апреля 2019, 03:57

Modified 29 ноября, 17:22

Updated 29 ноября, 17:22

Очередной митинг против сноса ДК «Химмаш» прошел в Екатеринбурге

22 апреля 2019, 03:57
В Екатеринбурге в минувшие выходные прошел очередной митинг против сноса ДК «Химмаш», сообщает в соцсетях депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Дворец культуры является собственностью компании AVS Group депутата заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Ранее был анонсирован снос здания, требующего реконструкции. Тогда горожане вышли на митинг против сноса дворца культуры. Городским властям удалось договориться о выкупе здания в собственность муниципалитета, что позволит провести в помещениях реконструкцию и сохранить учреждение культуры.

Однако администрацией города, по мнению местных жителей, не принимаются никакие меры по выкупу здания. В связи с этим активистами вновь был организован митинг в защиту дворца культуры.

Предпосылок для того, чтобы администрация передумала забирать помещение в казну, я не вижу, сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Депутат обещал направить в администрацию Екатеринбурга официальный запрос с целью получения информации о ходе переговоров.

#Общество#Новости УрФО#Дворец культуры#Снос#Митинг#Екатеринбург
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