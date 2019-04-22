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Posted 22 апреля 2019, 17:07

Published 22 апреля 2019, 17:07

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Свердловская область заняла 32 место в демографическом рейтинге по России

22 апреля 2019, 17:07
Сюжет
Мигранты
За период с 2016 по 2018 год в Свердловской области естественная убыль населения составила 13 тыс. человек. Снизился также миграционный прирост, что является характерной чертой для всех регионов России, следует из «Демографического рейтинга – 2019», который представили «РИА Новости» на основании данных Росстата.

На 1 января 2019 года население Свердловской области составило 4 млн 315 тыс. 070 человек. Естественная убыль населения за 2016-2018 составила 0,33% или 12 тыс. 870 человек. При этом, следуя общероссийской тенденции, на Среднем Урале замедляется миграционный прирост, который, согласно данным, снизился на 800 человек. Это означает, что в Свердловскую область приезжает меньше людей, чем уезжает.

Лидерами среди регионов по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня, в конце списка находятся Еврейский автономный округ, Магаданская и Тамбовская области. Специалисты отмечают, что в целом население страны в последние годы растёт, но назвать динамику устойчивой сложно.

Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости,отмечено в исследовании «РИА Рейтинг».

Только в 25 регионах за последние 3 года наблюдается прирост населения, остальные 60 субъектов показывают снижение этого показателя.

#Общество#Россия#Свердловская область#Статистика#Рождаемость#Мигранты#Население#Смертность
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