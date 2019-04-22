Свердловская область заняла 32 место в демографическом рейтинге по России

На 1 января 2019 года население Свердловской области составило 4 млн 315 тыс. 070 человек. Естественная убыль населения за 2016-2018 составила 0,33% или 12 тыс. 870 человек. При этом, следуя общероссийской тенденции, на Среднем Урале замедляется миграционный прирост, который, согласно данным, снизился на 800 человек. Это означает, что в Свердловскую область приезжает меньше людей, чем уезжает.