Свердловский облсуд вновь рассмотрел дело банды Тропиканки

Суд приговорил шестерых членов группировки в общей сложности к 66 годам колонии. Главари банды получили от 18 до 22 лет. В 2017 году трое из них были осуждены за аналогичные преступления и за убийство троих человек. Именно эти осужденные попытались оспорить приговор, однако этого им сделать не удалось, апелляция была отклонена.