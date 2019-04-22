В Екатеринбурге устранены причины крупной аварии на водоводе

Напомним, в ночь на 21 апреля в Екатеринбурге в результате аварии без воды остались жители ЖБИ, Втузгородка и Пионерского. После локализации прорыва давление подачи воды в домах было восстановлено. К строениям, запитанным напрямую от поврежденного водовода, был обеспечен подвоз питьевой воды.