tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2019, 09:44

Published 22 апреля 2019, 09:44

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

В Екатеринбурге устранены причины крупной аварии на водоводе

22 апреля 2019, 09:44
В Екатеринбурге устранены последствия крупной коммунальной аварии, в результате которой без воды остались три района города, сообщается на официальном портале города.

Для устранения последствий утечки на водоводе диаметром 500 миллиметров в районе перекрестка улиц Мира и Академической ремонтные бригады работали круглосуточно. Причиной утечки стала продольная трещина на водоводе. Были заменены более пяти метров труб. 22 апреля в 06:35 работы были завершены.

Восстановление водоснабжения в отключенных домах займет порядка трех часов. Это время потребуется для заполнения системы.

22 апреля будут проведены работы по восстановления первичного благоустройства.

Напомним, в ночь на 21 апреля в Екатеринбурге в результате аварии без воды остались жители ЖБИ, Втузгородка и Пионерского. После локализации прорыва давление подачи воды в домах было восстановлено. К строениям, запитанным напрямую от поврежденного водовода, был обеспечен подвоз питьевой воды.

#Общество#Новости УрФО#ДТП#Вода#Ремонт#Водовод#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика