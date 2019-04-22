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Posted 22 апреля 2019, 13:42

Published 22 апреля 2019, 13:42

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

За уволенную свердловскую медсестру вступились единороссы и Ройзман

22 апреля 2019, 13:42
Свердловское отделение «Единой России» пообещало разобраться в ситуации с увольнением медсестры из-за объявления о сборе вещей для новорожденных. Поддержку женщине также пообещал «Фонд Ройзмана», информируют ЕАН.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сказал, что уже пообщался с главврачом ОДКБ № 1. В дальнейшем Шептий планирует привлечь к делу координатора партийного проекта «Здоровое будущее» Вячеслава Погудина.

Искренние намерения наших людей помочь ближнему не должны сопровождаться подобными скандалами,сказал Шептий.

Готовность поддержать женщину также высказали представители «Фонда Ройзмана». В соцсети они обратились к пользователям с просьбой передать медсестре, что она может прийти к ним за помощью.

Напомним, что медсестру уволили из Областной детской клинической больнице № 1 после того, как женщина попросила в приложении для мам помочь детям, оставшимся без попечения родителей. В объявлении говорилось о нехватке средств гигиены и одежды для новорожденных.

#Общество#Новости УрФО#Больница#Увольнение#Евгений Ройзман*#Медсестры#Виктор Шептий#Екатеринбург
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