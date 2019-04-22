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Posted 22 апреля 2019, 10:13

Published 22 апреля 2019, 10:13

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Житель Тавды обвиняется в незаконном производстве алкоголя на 5,3 миллиона

22 апреля 2019, 10:13
Житель Тавды обвиняется в незаконном производстве алкоголя на 5,3 миллиона рублей и подделке специальных марок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый совместно с группой единомышленников организовали производство фальшивой алкогольной продукции. Злоумышленники смешивали с водой этиловый спирт и разливали по бутылкам. На бутылки были наклеены этикетки известных марок алкогольной продукции, которые снабжались поддельными федеральными специальными марками. Готовую продукцию подельники сбывали в различных регионах России.

Марки «Гознак» сообщники изготавливали способом полиграфической печати с высоких эластичных печатных форм.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия около 21,3 тысячи бутылок, оклеенных федеральными специальными марками. Минимальная стоимость данного алкоголя составила 3,5 миллиона рублей.

Мужчина также обвиняется в производстве и хранении алкогольной продукции на 1,8 миллиона рублей в Екатеринбурге.

Задержанному предъявлено обвинение по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ и части 4 статьи 327.1 УК РФ. Уголовное дело передано в Тавдинский районный суд.

#Прокуратура#Свердловская область#Здоровье#Производство#Алкоголь#Тавда#Екатеринбург
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