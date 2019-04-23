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Posted 23 апреля 2019, 08:30

Published 23 апреля 2019, 08:30

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Артинском районе местный житель зарезан во время распития алкоголя

23 апреля 2019, 08:30
В Артинском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя от ножевых ранений, сообщает СУ СК Свердловской области.

Как сообщает следствие, 21 апреля в вечерние время двое местных жителей совместно распивали спиртные напитки во дворе дома на улице Грязнова в поселке Арти. В ходе распития между ними возник конфликт. Местный житель 1975 года рождения нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений в область грудной клетки. В результате полученных травм потерпевший 1987 года рождения скончался.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, произведен осмотр места происшествия, обнаружено предполагаемое орудие преступления, ведется опрос свидетелей. Проводится ряд мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.

#Происшествия#Смерть#Убийство#Алкоголь#Арти
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