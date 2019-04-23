Владелец ЕВРАЗа Абрамович победил соотечественников по цене жилья в Лондоне

Posted 23 апреля 2019, 10:42
Published 23 апреля 2019, 10:42
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
Тройку лидеров по стоимости имущества в Лондоне возглавил Роман Абрамович. Он владеет особняком на Кенсингтон-Пэлас Гарденс, известной как улица миллиардеров. На этой же улице расположено посольство России. Стоимость особняка - 170 миллионов фунтов. Помимо этого, Абрамович владеет апартаментами в Лондоне, площадь которых составляет 557 квадратных метров, квартира оценивается в 30 миллионов фунтов, к апартаментам прилагается парковочное место стоимостью 85 тысяч фунтов. Квартира расположена недалеко от домашней арены клуба «Челси».
На втором месте оказался особняк Witanhurst стоимостью 150 миллионов фунтов, принадлежащий Андрею Гурьеву, главе крупнейшей в мире компании по производству удобрений «Фосагро».
На третьем месте в списке самого дорого жилья оказалось имение Park Place стоимостью 150 миллионов фунтов, принадлежащее экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину.