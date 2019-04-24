«Галамарт» открывается в Тагиле: подарки за покупки и ШОК-цены на товары

За покупку от 1 000 рублей будет приятный подарок от магазина – гелевый ароматизатор под сиденье авто «Аромабокс» от «BY»; плюс, если вы в этот день купите два автоматических ароматизатора от «New Galaxy», третий – ваниль или лаванду – получаете бесплатно. Приятные, нежные и ненавязчивые ароматы – как раз для весны!