«Галамарт» открывается в Тагиле: подарки за покупки и ШОК-цены на товары

Posted 24 апреля 2019,, 04:00
Published 24 апреля 2019,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Гости смогут купить товары по ШОК-ценам (электрический чайник – всего 199 рублей), поучаствовать в конкурсах, получить подарки за покупки… а кому-то достанутся и денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей! Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Кировский», ул. Зари, 97.
Майские праздники – это солнышко, прогулки и отличное настроение, а еще один повод для радости – праздничное открытие «Галамарта»! 4-го мая швабра будет стоить всего 99 рублей, электрический чайник – 199 рублей, сушилка для белья – 249 рублей, литая сковорода – 299 рублей, автомобильный компрессор – 499 рублей.
За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 6 по 20 мая.
За покупку от 1 000 рублей будет приятный подарок от магазина – гелевый ароматизатор под сиденье авто «Аромабокс» от «BY»; плюс, если вы в этот день купите два автоматических ароматизатора от «New Galaxy», третий – ваниль или лаванду – получаете бесплатно. Приятные, нежные и ненавязчивые ароматы – как раз для весны!
Также 4-го мая в магазине пройдет презентация бытовой техники от ТМ «Leben» - покупатели смогут познакомиться с брендом и задать все интересующие их вопросы.
Ну а в 19.00 у гостей будет возможность получить отличные подарки для дома – набор столовой посуды из 13 предметов, гладильную доску, погружной блендер… А самые удачливые получат главные презенты – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей на покупки в «Галамарте»!
«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты, техника, посуда, игрушки и многое другое. За один поход сюда можно купить все необходимое для всей семьи, причем намного дешевле, чем в других магазинах. Кроме того, в «Галамарте» регулярно действуют акции, скидки и распродажи.
Адрес магазина: г. Нижний Тагил, ТЦ «Кировский», ул. Зари, 97.Часы работы: 09.00-21.00
Праздничное открытие: 4 мая с 09.00 до 19.00