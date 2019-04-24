Тагильская полиция ищет несовершеннолетних в барах и кальянных

В минувшие выходные в развлекательном заведении на улице Красноармейской сотрудниками полиции задержаны четверо 17-летних подростков, молодые люди были доставлены в отдел полиции. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с нарушителями и их законными представителями о недопустимости нахождения в ночное время без сопровождения взрослых.