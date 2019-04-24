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Posted 24 апреля 2019, 04:35

Published 24 апреля 2019, 04:35

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Тагильская полиция ищет несовершеннолетних в барах и кальянных

24 апреля 2019, 04:35
Полицейские проводят рейды по кальянным и барам Нижнего Тагила с целью пресечения правонарушений, связанных с оборотом наркотиков среди несовершеннолетних, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

В проведении мероприятий задействованы сотрудники всех подразделений полиции. Рейды проводятся в местах возможного нахождения несовершеннолетних - в барах, клубах, заброшенных зданиях. Проверки развлекательных учреждений проводятся при поддержке бойцов Росгвардии.

Накануне сотрудники группы по контролю за оборотом наркотических средств МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с представителями ПДН посетили с проверкой кальянные и бары города близ железнодорожного вокзала. Мероприятие проводилось после 22 часов. В ходе проверки нарушений не выявлено, несовершеннолетних в заведениях не обнаружено.

В минувшие выходные в развлекательном заведении на улице Красноармейской сотрудниками полиции задержаны четверо 17-летних подростков, молодые люди были доставлены в отдел полиции. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с нарушителями и их законными представителями о недопустимости нахождения в ночное время без сопровождения взрослых.

Профилактические мероприятия в сфере незаконного оборота наркотиков будут продолжены.

#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Полиция#Наркотики#Несовершеннолетние
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