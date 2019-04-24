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Posted 24 апреля 2019, 05:01

Published 24 апреля 2019, 05:01

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Таможенники «Кольцово» за неделю изъяли около 50 кг подкарантинной продукци

24 апреля 2019, 05:01
В период с 15 по 21 апреля сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге предотвратили провоз около 50 кг подкарантинной продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Гости из Таджикистана и Узбекистана пытались провезти продукцию в багаже и ручной клади. Всего было изъято более 17 килограммов орехов, 7 килограммов изюма, около 7 килограммов свежих фруктов, 8,5 килограмма кураги, около 8 килограммов свежей зелени, 2 килограмма риса и 0,2 килограмма приправ.

Данная продукция ввозилась в нарушение установленных запретов и была уничтожена. За прошедшую неделю возбуждено три административных дела по факту нарушения законодательства в области карантина растений.

#Новости УрФО#Здоровье#Штраф#Кольцово#Россельхознадзор#Аэропорт#Екатеринбург
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