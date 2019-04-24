Таможенники «Кольцово» за неделю изъяли около 50 кг подкарантинной продукци

Гости из Таджикистана и Узбекистана пытались провезти продукцию в багаже и ручной клади. Всего было изъято более 17 килограммов орехов, 7 килограммов изюма, около 7 килограммов свежих фруктов, 8,5 килограмма кураги, около 8 килограммов свежей зелени, 2 килограмма риса и 0,2 килограмма приправ.