Таможенники «Кольцово» за неделю изъяли около 50 кг подкарантинной продукци

Posted 24 апреля 2019, 05:01
Published 24 апреля 2019, 05:01
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Гости из Таджикистана и Узбекистана пытались провезти продукцию в багаже и ручной клади. Всего было изъято более 17 килограммов орехов, 7 килограммов изюма, около 7 килограммов свежих фруктов, 8,5 килограмма кураги, около 8 килограммов свежей зелени, 2 килограмма риса и 0,2 килограмма приправ.
Данная продукция ввозилась в нарушение установленных запретов и была уничтожена. За прошедшую неделю возбуждено три административных дела по факту нарушения законодательства в области карантина растений.