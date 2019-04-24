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Posted 24 апреля 2019, 14:54

Published 24 апреля 2019, 14:54

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Екатеринбурге пенсионерка отказывается выселяться из аварийного дома

24 апреля 2019, 14:54
В Екатеринбурге пенсионерке увеличили сумму выплат при выселении из аварийного дома, однако женщина отказывается покидать дом, ссылаясь на низкую компенсацию, сообщает Свердловский областной суд.

В мае 2016 года жильцы аварийного дома на улице Начдива Васильева в Екатеринбурге получили постановление администрации города о сносе дома. Собственники должны были освободить квартиры. С жильцами заключались соглашения о выкупе принадлежащих им помещений.

Одна из семей не согласилась с суммой, предложенной за свою квартиру, и отказалась покидать дом. Мэрия Екатеринбурга обратилась в суд с иском к владелице квартиры об изъятии жилплощади путем выкупа за 2 миллиона 24 тысячи рублей.

Решением Верх-Исетского суда, женщина должна была освободить помещение и получить за него выкуп в 2 миллиона 189 тысяч рублей. Жительница Екатеринбурга подала апелляцию.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, увеличил сумму выкупа до 2 миллионов 676 тысяч 29 рублей. Остальные решения первой инстанции были оставлены без изменений.

Однако женщина планирует снова обратиться в суд с апелляцией и отказывается покидать свой дом, сообщает портал Е1. По словам пенсионерки, двухкомнатная квартира неподалеку от ее дома стоит 7 миллионов рублей, поэтому компенсации ей не хватит, а снимать жилплощадь у нее нет возможности.

#Общество#Новости УрФО#Аварийное жилье#Квартира#Пенсионерка#Свердловский областной суд#Екатеринбург
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