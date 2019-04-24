В Екатеринбурге пенсионерка отказывается выселяться из аварийного дома

Однако женщина планирует снова обратиться в суд с апелляцией и отказывается покидать свой дом, сообщает портал Е1. По словам пенсионерки, двухкомнатная квартира неподалеку от ее дома стоит 7 миллионов рублей, поэтому компенсации ей не хватит, а снимать жилплощадь у нее нет возможности.