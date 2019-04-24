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Posted 24 апреля 2019, 17:43

Published 24 апреля 2019, 17:43

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны

24 апреля 2019, 17:43
В Екатеринбурге стартовала акция «Пост №1», в рамках которой юнармейцы устраивают вахты памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но местом для вахты в этот раз они выбрали Вечный огонь, который не имеет никакого отношения к 9 мая, сообщает Znak.

Согласно информации, опубликованной на сайте ОНФ, юнармейцы начали нести дежурство у Вечного огня на площади Коммунаров. Мемориал посвящён бойцам Красной армии, погибшим в годы Гражданской войны 1917-1922 годов, и к Великой Отечественной войне никакого отношения не имеет. В адрес организаторов и мероприятия жители Екатеринбурга высказали критические замечания в социальных сетях.

Акция «Пост № 1», посвященная победе в Великой Отечественной войне проводится у вечного огня, посвященного красным, погибшим в гражданскую. Есть что-то, что мы не сможем превратить в клоунаду?прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook екатеринбургский журналист Евгений Енин.

Организаторы вахты во время общения с журналистами вначале заявили, что «Юнармия» вообще не имеет отношения к акции, а потом сказали, что ничего криминального в произошедшем нет.

Там же тоже лежат защитники Родины! На Широкой Речке вообще никто не похоронен! Почему Вайнер достоин памяти меньше, чем другие? Мы же все живем до сих пор при советской власти,отметила специалист Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Галина Юркова, отвечающая за патриотическую акцию.

#Политика#Новости УрФО#Великая отечественная война#Мемориал#Вечный огонь#Патриотизм#Екатеринбург#Юнармия#Гражданская война
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