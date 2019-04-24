В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны

Там же тоже лежат защитники Родины! На Широкой Речке вообще никто не похоронен! Почему Вайнер достоин памяти меньше, чем другие? Мы же все живем до сих пор при советской власти,отметила специалист Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Галина Юркова, отвечающая за патриотическую акцию.