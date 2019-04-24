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Posted 24 апреля 2019, 09:15

Published 24 апреля 2019, 09:15

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Краснотурьинске долг по зарплате привел гендиректора к уголовному делу

24 апреля 2019, 09:15
В Краснотурьинске в отношении генерального директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы, сообщает СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, 53-летний генеральный директор коммерческой организации в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года выплачивал сотрудникам предприятия заработную плату не в полном объеме. В результате этого перед сотрудниками образовалась задолженность в размере 140 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области, по данным на 1 апреля, среди должников по зарплате числятся восемь крупных и средних предприятий.

#Экономика#Краснотурьинск#Уголовное дело#Зарплата#Долг#Директор
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