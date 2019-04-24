В Краснотурьинске долг по зарплате привел гендиректора к уголовному делу

Posted 24 апреля 2019, 09:15
Published 24 апреля 2019, 09:15
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
По версии следствия, 53-летний генеральный директор коммерческой организации в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года выплачивал сотрудникам предприятия заработную плату не в полном объеме. В результате этого перед сотрудниками образовалась задолженность в размере 140 тысяч рублей.
В настоящий момент в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следователи проводят сбор и закрепление доказательной базы, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области, по данным на 1 апреля, среди должников по зарплате числятся восемь крупных и средних предприятий.