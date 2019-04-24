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Posted 24 апреля 2019, 05:43

Published 24 апреля 2019, 05:43

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Свердловской области будут созданы центры для консультирования семей

24 апреля 2019, 05:43
Специальные центры для консультирования семей по вопросам отношений родителей и детей, а также детей и педагогов будут созданы в Свердловской области, пишут РИА Новости.

В Свердловской области в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется создание психолого-медико-педагогических центров.

Поэтому наша задача, изучив практический положительный опыт по всей Российской Федерации и за рубежом, выстроить в Свердловской области систему именно поддержки семей. Чтобы семья имела возможность прийти, проконсультироваться, получить ту или иную поддержку, цитируют министра РИА Новости.

Предполагается, что подобные организации будут открыты в каждом муниципалитете.

Юрий Биктуганов обратил внимание на то, что ранее в регионе уже были созданы центры, но они квалифицировались на диагностике и разработке программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями развития. В компетенцию данных учреждений планируется добавить работу с другими категориями детей.

#Общество#Дети#Свердловская область#Помощь#Программа#Центр#Юрий Биктуганов
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