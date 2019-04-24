В Свердловской области будут созданы центры для консультирования семей

Юрий Биктуганов обратил внимание на то, что ранее в регионе уже были созданы центры, но они квалифицировались на диагностике и разработке программы реабилитации для детей с ограниченными возможностями развития. В компетенцию данных учреждений планируется добавить работу с другими категориями детей.