Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета

Сугубо моё личное мнение - Ларионов просто так рисковать не будет. Тем более идти вопреки договоренностям, к которым мы с таким трудом пришли с помощью областных властей, и Дума избежала роспуска. Думаю, судя по действиям и публикациям подконтрольных Ларионову блогеров, имеет место влияние, возможно, и финансовая подпитка,сообщила Крылова.