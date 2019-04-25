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Posted 25 апреля 2019, 09:38

Published 25 апреля 2019, 09:38

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета

25 апреля 2019, 09:38
Вице-губернатор Сергей Бидонько на заседании гордумы пообещал Асбесту 320 миллионов рублей, об этом в соцсетях сообщила депутат Наталья Крылова.

Денежные средства будут выделены в рамках дорожной карты, сумма в 320 миллионов рублей уже утверждена, а также составлена проектно-сметная документация.

Это и капремонт центра народного творчества, газификации двух микрорайонов, дороги. Дополнительно ещё пройдут встречи. Депутатов интересуют мелкие ремонтные работы в их округах. По ним и будет отдельная встреча,написала Крылова.

Во время встречи Бидонько ответил на вопросы о капремонтах и проблемах в сфере ЖКХ Асбеста.

На этом же заседании депутат Сергей Ларионов предложил включить в повестку вопрос об изменении регламента, позволяющий лишать депутатов мандата по представлению прокуратуры простым большинством голосов, в то время как сейчас требуется 2/3 голосов.

Сугубо моё личное мнение - Ларионов просто так рисковать не будет. Тем более идти вопреки договоренностям, к которым мы с таким трудом пришли с помощью областных властей, и Дума избежала роспуска. Думаю, судя по действиям и публикациям подконтрольных Ларионову блогеров, имеет место влияние, возможно, и финансовая подпитка,сообщила Крылова.

#Экономика#Асбест#Депутат#Дума
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