Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета

Posted 25 апреля 2019, 09:38
Published 25 апреля 2019, 09:38
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Денежные средства будут выделены в рамках дорожной карты, сумма в 320 миллионов рублей уже утверждена, а также составлена проектно-сметная документация.
Это и капремонт центра народного творчества, газификации двух микрорайонов, дороги. Дополнительно ещё пройдут встречи. Депутатов интересуют мелкие ремонтные работы в их округах. По ним и будет отдельная встреча,написала Крылова.
Во время встречи Бидонько ответил на вопросы о капремонтах и проблемах в сфере ЖКХ Асбеста.
На этом же заседании депутат Сергей Ларионов предложил включить в повестку вопрос об изменении регламента, позволяющий лишать депутатов мандата по представлению прокуратуры простым большинством голосов, в то время как сейчас требуется 2/3 голосов.
Сугубо моё личное мнение - Ларионов просто так рисковать не будет. Тем более идти вопреки договоренностям, к которым мы с таким трудом пришли с помощью областных властей, и Дума избежала роспуска. Думаю, судя по действиям и публикациям подконтрольных Ларионову блогеров, имеет место влияние, возможно, и финансовая подпитка,сообщила Крылова.