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Posted 25 апреля 2019, 04:05

Published 25 апреля 2019, 04:05

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Монстрацию в Екатеринбурге перенесли на Вторчермет

25 апреля 2019, 04:05
Организаторы Монстрации в Екатеринбурге согласились на проведение мероприятия на Вторчермете, сообщает ЕТВ.

Мэрия Екатеринбурга согласовала проведение ежегодной акции Монстрация на Вторчермете. Организаторы мероприятия, просившие согласовать шествие в центре города, приняли решение согласиться с условиями администрации города.

Я взвешивал все за и против. Конечно, Монстрация в центре — это идеальный вариант. Но, что делать? Можно было бы, конечно, начать судится за право пройтись колонной по набережной городского пруда, но на это уйдет время,сообщил корреспондентам ЕТВ организатор шествия.

Как сообщает организатор Монстрации, из-за того, что мероприятие перенесено из центра города, ожидается, что в нем примет участие меньшее количество народа, чем в предыдущие годы.

Монстрация состоится 1 мая, начало - в 14.00. Старт - от дома № 5 на улице Сухоложская, завершится шествие у парка Камвольного комбината.

Напомним, монстрация - шуточная акция, во время которой активисты в костюмах проходят колонной по городу, выкрикивая смешные лозунги, демонстрируя плакаты с различными юмористическими высказываниями. В России мероприятие проходит уже 15 лет.

#Свободное время#Новости УрФО#Акция#Вторчермет#Шествие#Екатеринбург
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