Монстрацию в Екатеринбурге перенесли на Вторчермет

Я взвешивал все за и против. Конечно, Монстрация в центре — это идеальный вариант. Но, что делать? Можно было бы, конечно, начать судится за право пройтись колонной по набережной городского пруда, но на это уйдет время,сообщил корреспондентам ЕТВ организатор шествия.