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Posted 25 апреля 2019, 06:48

Published 25 апреля 2019, 06:48

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

На Среднем Урале создадут учреждение для управления Екатеринбург-Ареной

25 апреля 2019, 06:48
В Свердловской области будет создано государственное автономное учреждение для управления стадионом «Екатеринбург-Арена», соответствующее постановление было принято на заседании областного правительства.

Данный проект предложил министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт. Принятые меры позволят передать стадион «Екатеринбург-Арена» в собственность Свердловской области.

Вице-губернатор Алексей Орлов обратил внимание на объем работы, который предстоит проделать министерству спорта прежде, чем стадион перейдет на баланс областного правительства.

Напомним, для содержания «Екатеринбург-Арены» ежегодно необходимо до 230 миллионов. С 2019 по 2023 года данные средства на 95% будут выделяться из федерального бюджета. Прибыль от деятельности арены за пять месяцев 2018 года составила 37 миллионов рублей.

#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург Арена#Алексей Орлов#Леонид Рапопорт#Екатеринбург
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