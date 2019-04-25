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Posted 25 апреля 2019, 03:29

Published 25 апреля 2019, 03:29

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов

25 апреля 2019, 03:29
Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обойдется столице Урала в 18,1 миллиона рублей, сообщает «Уралинформбюро».

Организатором мероприятия в Екатеринбурге выступит ООО «Северное сияние». В День Победы в запланированы митинги на Широкореченском мемориале и возле памятника «Седой Урал», возложение цветов к памятнику маршалу Жукову и районные патриотические мероприятия.

9 мая состоится парад войск Екатеринбургского гарнизона и проезд бронетехники по площади 1905 года, акция «Бессмертный полк».

С 19:00 до 22:30 жителей Екатеринбурга в Историческом сквере ждет гала-концерт. Традиционно праздник завершится салютом, который запланирован с 22:30 до 22:50.

Согласно техническому заданию, залпы должны продлиться не менее 13 минут. Запуск будет вестись с 5 точек на акватории городского пруда в непосредственной близости от стадиона «Динамо». Для этого закупят 526 зарядов. Общее количество залпов превысит 100 штук.

#Общество#Новости УрФО#День Победы#Празднование#Салют#Парад#Екатеринбург
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