Парад, концерт, салют: Екатеринбург отпразднует День победы на 18 миллионов

Согласно техническому заданию, залпы должны продлиться не менее 13 минут. Запуск будет вестись с 5 точек на акватории городского пруда в непосредственной близости от стадиона «Динамо». Для этого закупят 526 зарядов. Общее количество залпов превысит 100 штук.