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Posted 25 апреля 2019, 08:40

Published 25 апреля 2019, 08:40

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Североуральские полицейские спасли людей из горящего дома

25 апреля 2019, 08:40
В Североуральске полицейские спасли людей из горящего дома, сообщает ОМВД России по г. Североуральску.

18 апреля наряд ДПС при патрулировании заметил пожар в доме на улице Декабристов в поселке Южный. Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Свирид и инспектор ДПС старшина полиции Дмитрий Белоусов немедленно сообщили о происшествии в дежурную часть и направились к дому. В тот момент горели надворные постройки. Чтобы предотвратить трагедию, полицейские, вместе с соседом погорельцев, начали стучаться в дом. Дверь полицейским открыл хозяин дома. После сообщения о пожаре, вместо того, чтобы эвакуироваться, мужчина скрылся в доме. За ним побежал сосед. В этот момент произошло обрушение надворных построек.

Полицейские проникли в дом через окно и вывели погорельца и его соседа. Затем они оповестили жителей близлежащих домов о потенциальной опасности и помогли провести эвакуацию.

Мы думали только об одном, что надо спасать людей, которые находились в горящем доме,рассказали полицейские.

#Общество#Пожар#Полиция#Североуральск#Спасение
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