Мэрия Екатеринбурга разместит школьников в бывшем офисе «Сбербанка»

Напомним, что в этом году в первые классы записано рекордное число учеников, в связи с этим мэрия Екатеринбурга оперативно ищет пути решения проблемы с размещением детей. Среди возможных способов решения - строительство новых школ, а также выкуп помещений, пригодных для размещения образовательных учреждений.