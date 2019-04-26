tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2019, 03:55

Published 26 апреля 2019, 03:55

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Туркластер «Гора Белая» заключил соглашения с первыми резидентами

26 апреля 2019, 03:55
Управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом подписала соглашения с первыми тремя резидентами, сообщает правительство Свердловской области.

В рамках форума «Большой Урал», который проходит сейчас в Екатеринбурге, управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» подписала первые соглашения с будущими резидентами. Студия экстремальных программ и путешествий «Мир приключений» планирует возвести на территории три кемпинга. Еще один проект, который реализуют в туристическом комплексе, - аттракцион зиплайн с самым протяженным в Европе канатным спуском длиною 1,5 километра и перепадами высот около 250 метров. Третий проект - глэмпинг (гламурный кемпинг) и эко-отель, которые собирается построить семейная пара предпринимателей из Екатеринбурга.

Концепция туркластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом уже разработана и согласована на всех уровнях. Объекты инфраструктуры будут возводиться в соответствии с планом проекта.

Отметим, что в этом году туристический форум «Большой Урал» побил рекорд по географии участников, на него приехали представители восьми стран и предприниматели из 28 регионов России.

#Экономика#Нижний Тагил#Туризм#Соглашение#Гора Белая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика