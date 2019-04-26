Уголовное дело заведено на экс-директора школы в Белоярском ГО

В период с 2016 по 2018 годы директор школы № 8 в Белоярском городском округе заключила трудовые договора с четырьмя своими знакомыми, трудоустроив их на должности хозяйственных рабочих. При этом реально данные лица в образовательном учреждении не работали, однако им начислялась заработная плата. Денежные средства приходили на банковские карты, находящиеся у директора школы, финансами женщина распоряжалась по своему усмотрению.