Уголовное дело заведено на экс-директора школы в Белоярском ГО

Posted 26 апреля 2019, 10:33
Published 26 апреля 2019, 10:33
Modified 29 ноября, 17:23
Updated 29 ноября, 17:23
В период с 2016 по 2018 годы директор школы № 8 в Белоярском городском округе заключила трудовые договора с четырьмя своими знакомыми, трудоустроив их на должности хозяйственных рабочих. При этом реально данные лица в образовательном учреждении не работали, однако им начислялась заработная плата. Денежные средства приходили на банковские карты, находящиеся у директора школы, финансами женщина распоряжалась по своему усмотрению.
Трудоустроенные лица были в курсе мошеннических действий своей знакомой, однако не возражали из корыстных побуждений, с целью получения накопительной части пенсии и трудового стажа.
В отношении бывшего директора МАОУ «Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.