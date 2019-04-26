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Posted 26 апреля 2019, 10:33

Published 26 апреля 2019, 10:33

Modified 29 ноября, 17:23

Updated 29 ноября, 17:23

Уголовное дело заведено на экс-директора школы в Белоярском ГО

26 апреля 2019, 10:33
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора школы в Белоярском, подозреваемой в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

В период с 2016 по 2018 годы директор школы № 8 в Белоярском городском округе заключила трудовые договора с четырьмя своими знакомыми, трудоустроив их на должности хозяйственных рабочих. При этом реально данные лица в образовательном учреждении не работали, однако им начислялась заработная плата. Денежные средства приходили на банковские карты, находящиеся у директора школы, финансами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Трудоустроенные лица были в курсе мошеннических действий своей знакомой, однако не возражали из корыстных побуждений, с целью получения накопительной части пенсии и трудового стажа.

В отношении бывшего директора МАОУ «Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

#Общество#Прокуратура#Уголовное дело#Школа#Директор#Белоярский
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