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Posted 26 апреля 2019, 05:50

Published 26 апреля 2019, 05:50

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Нижнем Тагиле каждый шестой чиновник не сдал декларацию о доходах

26 апреля 2019, 05:50
100 чиновников Нижнего Тагила до сих пор не сдали декларации о доходах и имуществе за 2018 год. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сегодня рассказал начальник отдела муниципальной службы Юрий Сергушев.

Отчитаться о полученных доходах, движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах муниципальные служащие должны до 30 апреля. По словам Юрия Сергушева, каждый шестой тагильский чиновник оттягивает сдачу декларации на последний момент. Пропуск срока грозит сотрудникам мэрии вниманием прокуратуры, которая может потребовать уволить несдавших декларации.

Прошу всех начальников управлений и отделов провести с подчиненными работу. Юрий Юрьевич, а вы повесьте списки на входе, где турникет стоит, с порицанием: «Они не сдали декларации!»сказал глава города Владислав Пинаев.

Отметим, декларация мэра Нижнего Тагила появилась в этом году на официальном сайте администрации первой. Позже были опубликованы сведения о доходах депутатов Нижнетагильской гордумы.

#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Чиновники#Администрация#Мэрия#Декларация
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