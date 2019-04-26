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Posted 26 апреля 2019, 07:55

Published 26 апреля 2019, 07:55

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

В Реже директор организации осужден за неуплату 213 миллионов по налогам

26 апреля 2019, 07:55
3,5 года условно получил директор организации в Реже за неуплату налогов на сумму в 213 миллионов рублей, сообщает СУ СК по Свердловской области.

В период с ноября 2012 по октябрь 2016 годов подсудимый, занимая должность директора коммерческой организации, уклонился от уплаты налогов на сумму более 213 миллионов рублей. Помимо этого, мужчина совершил сокрытие доходов предприятия на сумму свыше 135 миллионов рублей, за счет которых должно было произойти взыскание задолженности по налогам. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 199.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия были опрошены более 40 свидетелей и проведено 11 экспертиз. Кроме того, был наложен арест на имущество директора предприятия.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 3,5 годам условно с испытательным сроком 3 года.

#Общество#Суд#Налог#Долг#Реж
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