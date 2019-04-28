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Posted 28 апреля 2019, 17:24

Published 28 апреля 2019, 17:24

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Боеприпас времён ВОВ сдетонировал и оторвал руку жителю Петербурга

28 апреля 2019, 17:24
Немецкий снаряд времён Великой Отечественной войны сдетонировал на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге в 15.30 мск в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Ленинградской области.

В результате взрыва 20-летний петербуржец лишился руки - молодой человек искал металлолом вдоль набережной. Он же и обнаружил снаряд небольшого калибра.

По характеру следов повреждений элементов набережной сотрудники Росгвардии сделали предварительный вывод о том, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны, сказали в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве добавили, что других взрывоопасных предметов на месте происшествия не обнаружено.

#Происшествия#Великая отечественная война#Взрыв#Санкт-Петербург#ВОв#Снаряд
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