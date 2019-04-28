Боеприпас времён ВОВ сдетонировал и оторвал руку жителю Петербурга

Posted 28 апреля 2019, 17:24
Published 28 апреля 2019, 17:24
Modified 29 ноября, 17:21
Updated 29 ноября, 17:21
В результате взрыва 20-летний петербуржец лишился руки - молодой человек искал металлолом вдоль набережной. Он же и обнаружил снаряд небольшого калибра.
По характеру следов повреждений элементов набережной сотрудники Росгвардии сделали предварительный вывод о том, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны, сказали в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве добавили, что других взрывоопасных предметов на месте происшествия не обнаружено.