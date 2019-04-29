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Posted 29 апреля 2019, 07:26

Published 29 апреля 2019, 07:26

Modified 29 ноября, 17:24

Updated 29 ноября, 17:24

Суд обязал Управление соцполитики Нижнего Тагила обеспечить сироту жильем

29 апреля 2019, 07:26
Прокуратура через суд добилась восстановления прав сироты на жилье в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2005 году родители тагильчанки были лишены родительских прав, и она направлена в детский дом. В 2013 году сирота была поставлена на очередь в Управлении соцполитики по Нижнему Тагилу и Пригородному району. Девушке полагалось жилье.

Позже установлено, что заявительница с рождения зарегистрирована в квартире в доме на улице Проезжая, где проживала ее бабушка. Девушка была снята с учета на получение жилплощади. Квартира ранее была предоставлена муниципалитетом бабушке заявительницы, однако обследование жилья показало, что на текущий момент проживать в квартире невозможно. В помещении отсутствовал пол, окна заколочены деревянными досками, квартира непригодна для проживания.

Прокуратура направила иск к Управлению соцполитики с требованием о восстановлении сироты в очереди на получение жилплощади. Иск удовлетворен в полном объеме. Управление соцполитики Нижнего Тагила не согласилось с решением и обжаловало его в вышестоящей инстанции.

Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений. Сирота восстановлена в очереди на получение жилплощади.

#Общество#Нижний Тагил#Суд#Жилье#Сирота
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