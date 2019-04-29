Суд обязал Управление соцполитики Нижнего Тагила обеспечить сироту жильем

Позже установлено, что заявительница с рождения зарегистрирована в квартире в доме на улице Проезжая, где проживала ее бабушка. Девушка была снята с учета на получение жилплощади. Квартира ранее была предоставлена муниципалитетом бабушке заявительницы, однако обследование жилья показало, что на текущий момент проживать в квартире невозможно. В помещении отсутствовал пол, окна заколочены деревянными досками, квартира непригодна для проживания.