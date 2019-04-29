В Кольцово из-за снежного коллапса произошла задержка авиарейсов

Posted 29 апреля 2019, 06:04
Published 29 апреля 2019, 06:04
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Задержка рейсов в Кольцово началась с 8 часов вечера 28 апреля. Некоторым самолетам пришлось совершить посадку в других аэропортах. Рейс «Уральских авиалиний», который летел из Краснодара в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Перми. Утром 29 апреля задерживался рейс компании Utair, который должен был прилететь из Тюмени в 8 часов вечера прошлого дня. Борт вернулся в Тюмень из-за сильного снегопада и вылет был перенесен на утренние часы.
На два с половиной часа задержался рейс Somon Air в Душанбе. Не смогли вовремя прилететь рейсы компании «Россия» из Ларнаки и компании Rusline из Казани.
Напомним, что из-за погодных условий на трасах региона произошел транспортный коллапс.