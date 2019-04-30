13,7 миллиона потратит мэрия Екатеринбурга на благоустройство сквера

Posted 30 апреля 2019, 04:51
Published 30 апреля 2019, 04:51
Modified 29 ноября, 17:24
Updated 29 ноября, 17:24
Согласно техническому заданию, подрядчик должен за 13,7 миллиона рублей провести следующие виды работ в сквере на улице Грибоедова: валка деревьев и выкорчевывание пней, разборка бортовых камней и пешеходных дорожек, демонтаж скамеек, вывоз непригодного грунта.
Затем исполнитель должен установить пешеходные дорожки из цветного асфальта, организовать насыпи для пешеходных дорожек, поставить новые бортовые камни, установить дорожные знаки, малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники.
Сквер разделят на три зоны. В одной высадят аллею из клена Гинала, во второй — аллею из разновысотных кустарников, в третьей — аллею из яблони Недзвецкого.
Приступить к работам подрядчик должен сразу после подписания контракта, завершиться работы должны до 15 августа.