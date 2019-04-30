Медведев поручил Куйвашеву разобраться с Молодежным театром Нижнего Тагила

Напомним, что в Молодежном театре Нижнего Тагила после смены директора возник конфликт. Художественный руководитель Владимир Вейде отказался работать под руководством Юлии Журавлевой, после чего режиссер Татьяна Захарова и артисты заявили, что капризы худрука стали причиной увольнения артистки Анны Каратаевой. С 25 марта был назначен новый директор театра – Наталия Мозжакова.