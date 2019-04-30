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Posted 30 апреля 2019,, 14:03

Published 30 апреля 2019,, 14:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Медведев поручил Куйвашеву разобраться с Молодежным театром Нижнего Тагила

30 апреля 2019, 14:03
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкультуры России и губернатору региона Евгению Куйвашеву разобраться с обращением жительницы Нижнего Тагила Ларисы Чехуты.

30 апреля на сайте правительства России опубликовали поручение, в котором говорится, что разобраться с ситуацией, возникшей в Нижнетагильском молодежном театре, поручено Министерству культуры РФ и губернатору региона.

В правительстве Свердловской области сказали, что поручение еще не получали. Пресс-служба мэрии города ответила, что кадровые проблемы театра решены. По их словам, после смены художественного руководителя работа театра должна нормализоваться, передает ura.news.

Напомним, что в Молодежном театре Нижнего Тагила после смены директора возник конфликт. Художественный руководитель Владимир Вейде отказался работать под руководством Юлии Журавлевой, после чего режиссер Татьяна Захарова и артисты заявили, что капризы худрука стали причиной увольнения артистки Анны Каратаевой. С 25 марта был назначен новый директор театра – Наталия Мозжакова.

Лариса Чехута, с обращением которой поручил разобраться Медведев, является женой Владимира Вейде и бывшей актрисой Молодежного театра.

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#Общество#Нижний Тагил#Дмитрий Медведев#Евгений Куйвашев#Поручение#Администрация Нижнего Тагила#Владимир Вейде#Лариса Чехута#Новый молодежный театр
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