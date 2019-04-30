Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для обустройства «сада скульптур»

Posted 30 апреля 2019, 09:33
Published 30 апреля 2019, 09:33
Modified 29 ноября, 17:22
Updated 29 ноября, 17:22
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по благоустройству Музейного квартала. Речь идёт о «саде скульптур», который расположится на территории у Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Фирма, которая выиграет конкурс, обустроит тротуар с бортовым камнем, высадит газоны, выполнит озеленение и разместит цветники. Также подрядчик должен будет облицовать плиткой подпорные стены, ступени и подступенки лестничных маршей. Подрядчик выполнит устройство плит под скульптуры, облицовку гранитными плитами части фундамента забора вдоль улицы Ленина, выполнит ограждение лестниц и устройство отмостков.
Работы на объекте должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, говорится в техзадании. Благоустройство финансируется из местного бюджета.