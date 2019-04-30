Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для обустройства «сада скульптур»

Фирма, которая выиграет конкурс, обустроит тротуар с бортовым камнем, высадит газоны, выполнит озеленение и разместит цветники. Также подрядчик должен будет облицовать плиткой подпорные стены, ступени и подступенки лестничных маршей. Подрядчик выполнит устройство плит под скульптуры, облицовку гранитными плитами части фундамента забора вдоль улицы Ленина, выполнит ограждение лестниц и устройство отмостков.