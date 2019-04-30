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Posted 30 апреля 2019, 09:54

Published 30 апреля 2019, 09:54

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Метро Екатеринбурга оштрафовали за муляж бомбы от ФСБ

30 апреля 2019, 09:54
Метро Екатеринбурга оштрафовано на 200 тысяч рублей за плохую систему обеспечения безопасности, пишет портал Е1.

Свердловский областной суд 30 апреля рассмотрел административное дело против ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». По данному делу 11 марта было вынесено решение о наложении на МУП штрафа в размере 200 тысяч рублей. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

УФСБ проводило мероприятия, направленные на проверку качества антитеррористических мер, принимаемых транспортниками. Силовики проносили на станции муляжи взрывных устройств. Несмотря на наличие зоны досмотра в метро, муляжи не были обнаружены. Условное минирование прошло успешно, что в реальности может привести к человеческим жертвам. В результате проверки УФСБ составило соответствующие акты, в которых говорилось о выявленном нарушении. На суде представители МУПа сообщили, что муляжи не являются запрещенным предметом и не представляют какой-либо опасности для граждан.

Несмотря на доводы ответчика, суд признал ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

#Транспорт#Новости УрФО#Метро#ФСБ#Штраф#Екатеринбург
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