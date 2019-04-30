Метро Екатеринбурга оштрафовали за муляж бомбы от ФСБ

УФСБ проводило мероприятия, направленные на проверку качества антитеррористических мер, принимаемых транспортниками. Силовики проносили на станции муляжи взрывных устройств. Несмотря на наличие зоны досмотра в метро, муляжи не были обнаружены. Условное минирование прошло успешно, что в реальности может привести к человеческим жертвам. В результате проверки УФСБ составило соответствующие акты, в которых говорилось о выявленном нарушении. На суде представители МУПа сообщили, что муляжи не являются запрещенным предметом и не представляют какой-либо опасности для граждан.