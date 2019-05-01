Пятилетний ребенок утонул в колодце в Большом Истоке

В Большом Истоке родители оставили пятилетнего ребенка своей знакомой, женщина должна была присмотреть за мальчиком некоторое время. Ребенок играл на территории участка рядом с частным домом и во время игр провалился в незакрытый колодец. Как рассказали соседи, глубина колодца - 10 метров, мальчик не смог выбраться и утонул. Соседи также отметили, что на данном участке в минувшем году произошел аналогичный инцидент, в этот колодец провалился полуторагодовалый малыш. Тогда ребенка удалось спасти.