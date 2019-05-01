tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2019, 04:02

Published 1 мая 2019, 04:02

Modified 29 ноября, 17:19

Updated 29 ноября, 17:19

Пятилетний ребенок утонул в колодце в Большом Истоке

1 мая 2019, 04:02
В Большом Истоке на территории частного дома в колодце утонул пятилетний мальчик, сообщает портал Е1.

В Большом Истоке родители оставили пятилетнего ребенка своей знакомой, женщина должна была присмотреть за мальчиком некоторое время. Ребенок играл на территории участка рядом с частным домом и во время игр провалился в незакрытый колодец. Как рассказали соседи, глубина колодца - 10 метров, мальчик не смог выбраться и утонул. Соседи также отметили, что на данном участке в минувшем году произошел аналогичный инцидент, в этот колодец провалился полуторагодовалый малыш. Тогда ребенка удалось спасти.

Десять метров до воды! Туда и провалился ребенок. Причем это не первый случай. В прошлом году у них на участке была аналогичная история с полуторагодовалым малышом. Но тогда всё обошлось,сообщил корреспондентам Е1 сосед потерпевших.

Следственный отдел уже начал проверку по данному инциденту. Предварительно сообщается, что смерть не является криминальной, ребенок погиб в результате несчастного случая. Каких-либо повреждений на его теле не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Год назад в реке Исток утонула маленькая девочка. Родители оставили ребенка без присмотра на несколько минут, а когда вернулись, девочка уже захлебнулась водой.

#Происшествия#Ребенок#Свердловская область#Смерть#Колодец
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика