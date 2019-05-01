Пятилетний ребенок утонул в колодце в Большом Истоке

Posted 1 мая 2019, 04:02
Published 1 мая 2019, 04:02
Modified 29 ноября, 17:19
Updated 29 ноября, 17:19
В Большом Истоке родители оставили пятилетнего ребенка своей знакомой, женщина должна была присмотреть за мальчиком некоторое время. Ребенок играл на территории участка рядом с частным домом и во время игр провалился в незакрытый колодец. Как рассказали соседи, глубина колодца - 10 метров, мальчик не смог выбраться и утонул. Соседи также отметили, что на данном участке в минувшем году произошел аналогичный инцидент, в этот колодец провалился полуторагодовалый малыш. Тогда ребенка удалось спасти.
Десять метров до воды! Туда и провалился ребенок. Причем это не первый случай. В прошлом году у них на участке была аналогичная история с полуторагодовалым малышом. Но тогда всё обошлось,сообщил корреспондентам Е1 сосед потерпевших.
Следственный отдел уже начал проверку по данному инциденту. Предварительно сообщается, что смерть не является криминальной, ребенок погиб в результате несчастного случая. Каких-либо повреждений на его теле не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Год назад в реке Исток утонула маленькая девочка. Родители оставили ребенка без присмотра на несколько минут, а когда вернулись, девочка уже захлебнулась водой.