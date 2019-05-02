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Posted 2 мая 2019, 12:09

Published 2 мая 2019, 12:09

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Изоляция Рунета и прозрачные госзакупки: 1 мая Путин подписал ряд законов

2 мая 2019, 12:09
1 мая президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов — об усовершенствовании госзакупок, упрощении системы ОСАГО, запрете на рекламу новых наркотиков, расширении полномочий ФССП и изоляции Рунета. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госзакупки

Закон позволяет сократить время на осуществление некоторых закупок. Например, покупать лекарственные препараты на сумму до 1 миллиона рублей можно будет «без проведения конкурсных процедур» — речь идет о медикаментах, которые назначаются по решению врачебной комиссии (например, в случае индивидуальной непереносимости аналогов). Сейчас закон ограничивает такие закупки суммой не выше 200 тысяч рублей.

ОСАГО

Нововведения изменяют порядок начисления и выплаты компенсации водителям при ДТП, спровоцированных пешеходами. Предъявить требования страховые компании смогут виновнику аварии только в том случае, если последний не пострадал.

Запрет на рекламу новых наркотиков

Информацию о новых психоактивных и наркотических веществах запретили распространять через СМИ и мессенджеры: больше нельзя будет рассказывать о способах и местах выращивания и производства препаратов, а также о том, как «зелье» используется.

ФССП

Судебным приставам разрешили запрашивать информацию о должниках в компетентных органах иностранных государств, а также проводить розыскные мероприятия совместно с коллегами из-за рубежа.

Суверенный Рунет

Закон, который направлен на защиту российского интернета от блокировки извне, потребует на реализацию как минимум 30 млрд рублей. Власти уверяют, что включать режим управления интернетом в России будут «только в случае возникновения реальной угрозы стабильной работе Рунета». Осуществлять контроль за суверенным Рунетом будет Роскомнадзор.

Некоторые политологи и общественные деятели считают, что нововведение будут использовать совсем с другой целью — для изоляции российского сегмента сети.

#Политика#Владимир Путин#Закон#Госзакупки#Наркотики#Изменения#ОСАГО
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