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Posted 3 мая 2019, 04:52

Published 3 мая 2019, 04:52

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

3 мая 2019, 04:52
Заслуженный артист Евгений Ваганович Петросян покинул территорию Российской Федерации, о чём сообщил на страницах в своих социальных сетях. Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург».

Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая. На фотографии артист сидит в салоне самолёта, а геометка указывает, что он находился в момент съёмки в аэропорту Шереметьево.

Куда именно отправился Евгений Ваганович неизвестно. Подписчики и поклонники творчества юмориста обеспокоились данным постом и в комментариях выразили поддержку любимому артисту. Впрочем, некоторые предположили, что Петросян просто полетел на отдых, как уже сделали его многие коллеги-артисты, и в скором времени вернётся обратно.

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко, что вызвало бурные обсуждения в сети. Несколько дней назад РПЦ отказалась аннулировать брак артистов, потому, несмотря на развод, церковный брак между ними в силе. К тому же некоторые источники указывали на то, что у Петросяна скопились многомиллионные долги за услуги ЖКХ в квартире, где живёт бывшая супруга.

#Общество#Россия#Социальные сети#Слухи#Самолет#Аэропорт#Развод
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