Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Posted 3 мая 2019, 04:52
Published 3 мая 2019, 04:52
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая. На фотографии артист сидит в салоне самолёта, а геометка указывает, что он находился в момент съёмки в аэропорту Шереметьево.
Куда именно отправился Евгений Ваганович неизвестно. Подписчики и поклонники творчества юмориста обеспокоились данным постом и в комментариях выразили поддержку любимому артисту. Впрочем, некоторые предположили, что Петросян просто полетел на отдых, как уже сделали его многие коллеги-артисты, и в скором времени вернётся обратно.
Напомним, в 2018 году Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко, что вызвало бурные обсуждения в сети. Несколько дней назад РПЦ отказалась аннулировать брак артистов, потому, несмотря на развод, церковный брак между ними в силе. К тому же некоторые источники указывали на то, что у Петросяна скопились многомиллионные долги за услуги ЖКХ в квартире, где живёт бывшая супруга.