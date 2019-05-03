Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши

Напомним, в 2018 году Евгений Петросян развёлся с Еленой Степаненко, что вызвало бурные обсуждения в сети. Несколько дней назад РПЦ отказалась аннулировать брак артистов, потому, несмотря на развод, церковный брак между ними в силе. К тому же некоторые источники указывали на то, что у Петросяна скопились многомиллионные долги за услуги ЖКХ в квартире, где живёт бывшая супруга.